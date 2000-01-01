02.05 16:22 MIGnews.com

Эрдоган планирует обсудить с Путиным операции в Сирии

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в ходе своего визита в Сочи 3 мая планирует обсудить с лидером РФ Владимиром Путиным военные операции в сирийской Ракке и других населенных пунктах страны, передает Reuters.Во время своего заявления по восстановлению членства в правящей в стране Партии справедливости и развития (ПСР) Эрдоган выразил надежду, что переговоры с Путиным обозначат "новую эру" для Ирака и Сирии.Эрдоган также подчеркнул, что намерен обсудить урегулирование в Сирии на предстоящей в этом месяце встрече с президентом США Дональдом Трампом.Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Анкаре не исключают нанесения новых ударов по позициям курдских солдат в Ираке и Сирии.