02.05 15:51 MIGnews.com

Германия: Мигранты должны принять "доминирующую культуру"

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Министр внутренних дел Германии вызвал фурор за 5 месяцев до выборов, заявив, что мигранты должны принять "доминирующую (немецкую) культуру", включающую рукопожатие, отказаться от исламских вуалей и понимать значение Баха и Гете.Более 10 тезисов о немецкой культуре и ценностях, изложенных консервативным Томасом де Майзьером в воскресной газете, указывают на то, что интеграция более миллиона мигрантов, прибывших в Германию с 2015 года, станет "горячей" темой во время избирательной гонки.Канцлер Германии Ангела Меркель, чья популярность резко упала после ее миграционной политики "открытых дверей", намерена переизбираться на четвертый срок, но поддержка ее партнеров по коалиции, Социал-демократов (SPD), выросла на 8-10 пунктов после того, как партия избрала нового лидера в январе.Даже некоторые из коллег-консерваторов главы МВД Германии критиковали де Мазьера за то, что он написал: "Мы ценим некоторые общественные обычаи ... поскольку они являются выражением определенного поведения ... Мы - открытое общество. Мы показываем свое лицо, мы не носим бурку".Бурка – это вуаль, полностью покрывающая лицо, которую носят религиозные мусульманские женщины.Рупрехт Поленц, бывший генеральный секретарь ХДС Меркель, дистанцировался от де Мезьера, заявив, что идея "доминирующей культуры" проблематична, поскольку в конституции уже были изложены немецкие ценности.Этот вопрос очень важен для многих немцев из-за беспокойства, учитывая нацистское прошлое страны, что "доминирующая культура" рискует завести Германию в сторону национализма и репрессий.Правительство Меркель в последнее десятилетие много говорило о проблемах интеграции примерно 3 миллионов людей с турецкими корнями в Германии. Прибытие более миллиона беженцев, преимущественно из Сирии, активизировало дискуссию.На прошлой неделе парламент Германии принял закон о запрете на использование паранджи государственными служащими, судьями и персоналом вооруженных сил на работе.Тезисы де Мэзьера, в которых также подчеркивалось право Израиля на существование, понравились некоторым консерваторам."Дебаты о господствующей культуре давно назрели", - сказал баварский консерватор Андреас Шойер.