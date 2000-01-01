Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Марин Ле Пен уличили в плагиате выступлений 02.05 14:49   MIGnews.com

Марин Ле Пен уличили в плагиате выступлений

Кандидат в президенты Франции от ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен оказалась в не очень выгодном положении накануне решающего раунда выборов. Журналисты уличили ее в плагиате фрагментов речей выбывшего из президентской гонки республиканца Франсуа Фийона.

Как сообщает AFP, выступая 1 мая в городе Вильпент, Ле Пен дословно повторила его слова о значимости Пиренев и Альп, а также о величии французского языка.

Кроме того, он первый рассказал о "пути Франции в XIX веке как пути культуры, дискуссии, сомнения, компромисса и диалога, пути уравновешенности, пути свободы людей и народов". Для анализа некоторые радиоведущие наложили записи выступлений двух политиков, отметив полное совпадение каждого слова.

Пока сложно сказать, как именно это повлияет на результат выборов. Напомним, что судьба Елисейского дворца решится на втором туре 7 мая.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:26
"Хизбалла" на грани банкротства. Но не Насралла
14:20
Появился трейлер фильма Оливера Стоуна о Путине  
13:58
HWR: в химатаке в Идлибе использовалась советская бомба
13:52
Нетаниягу: Мы не верим в ЮНЕСКО
13:32
Экс-министр Иордании: США имеют право перенести посольство
12:57
Джип ЦАХАЛа атакован самодельной бомбой возле Калькильи
11:47
КНДР: США "гонят Корейский полуостров к ядерной войне"
11:40
ЦАХАЛ делает все возможное для возвращения солдат
11:16
Иран стал давать "Бригадам Аль-Кассам" еще больше денег
10:36
В Швеции прошел "первомайский" марш неонацистов
09:33
Макрон назвал франки валютой из "Монополии"
09:01
Триумф нашего народа. Премьер поздравил с Днем Независимости  
08:57
Президент Венесуэлы созывает учредительное собрание
08:30
В сети появилось фото британской принцессы Шарлотты
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus