02.05 14:49 MIGnews.com

Марин Ле Пен уличили в плагиате выступлений

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Кандидат в президенты Франции от ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен оказалась в не очень выгодном положении накануне решающего раунда выборов. Журналисты уличили ее в плагиате фрагментов речей выбывшего из президентской гонки республиканца Франсуа Фийона.Как сообщает AFP, выступая 1 мая в городе Вильпент, Ле Пен дословно повторила его слова о значимости Пиренев и Альп, а также о величии французского языка.Кроме того, он первый рассказал о "пути Франции в XIX веке как пути культуры, дискуссии, сомнения, компромисса и диалога, пути уравновешенности, пути свободы людей и народов". Для анализа некоторые радиоведущие наложили записи выступлений двух политиков, отметив полное совпадение каждого слова.Пока сложно сказать, как именно это повлияет на результат выборов. Напомним, что судьба Елисейского дворца решится на втором туре 7 мая.