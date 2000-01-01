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Нетаниягу: Мы не верим в ЮНЕСКО | Фото: Thinkstock02.05 13:52   MIGnews.com

Нетаниягу: Мы не верим в ЮНЕСКО

Биньямин Нетаниягу прокомментировал голосование исполнительного совета ЮНЕСКО по резолюции, отрицающей право Израиля на суверенитет в Иерусалиме. Заседание запланировано на 14.00. Премьер-министр высмеял организацию, заявив Израиль в нее не верит.

"Мы не верим в ЮНЕСКО", - заявил Нетаниягу в ходе ежегодной викторины на знание Танаха 2 мая.

Эксперты предполагают, что документ будет поддержан большинством из 58 членов комитета ЮНЕСКО.

Напомним, что накануне аналогичное мнение выразила и замминистра иностранных дел Ципи Хотовели, которая призвала культурное крыло ООН прекратить пропаганду "фейковой истории".

"Пока мы будем праздновать, ЮНЕСКО будет голосовать против права Израиля на суверенитет в своей столице – Иерусалиме. Это абсурд. Мы уже привыкли к концепции "фейковых новостей". Что ж, добро пожаловать в фейковую историю", - сказала Хотовели, попросив членов совета дорожить историей и уважать историческую правду.
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