Нетаниягу: Мы не верим в ЮНЕСКО

Биньямин Нетаниягу прокомментировал голосование исполнительного совета ЮНЕСКО по резолюции, отрицающей право Израиля на суверенитет в Иерусалиме. Заседание запланировано на 14.00. Премьер-министр высмеял организацию, заявив Израиль в нее не верит.
"Мы не верим в ЮНЕСКО", - заявил Нетаниягу в ходе ежегодной викторины на знание Танаха 2 мая.
Эксперты предполагают, что документ будет поддержан большинством из 58 членов комитета ЮНЕСКО.
"Пока мы будем праздновать, ЮНЕСКО будет голосовать против права Израиля на суверенитет в своей столице – Иерусалиме. Это абсурд. Мы уже привыкли к концепции "фейковых новостей". Что ж, добро пожаловать в фейковую историю", - сказала Хотовели, попросив членов совета дорожить историей и уважать историческую правду.