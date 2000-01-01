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Эрдоган разозлил христиан исламской молитвой в церкви02.04 09:58   MIGnews.com

Эрдоган разозлил христиан исламской молитвой в церкви

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган разозлил христиан, зачитав строки Корна в бывшем патриаршем соборе Святой Софии в Стамбуле.

Об этом сообщает издание The Independent.

Глава государства продекламировал первые строки Священного Писания в честь "душ тех, кто оставил нас в наследство [здание собора], особенно завоевателей Стамбула".

Молитва прозвучала во время открытия фестиваля искусств в соборе Святой Софии. Долгое время он являлся крупнейшим христианским храмом, в котором сейчас расположен музей.

Поступок Эрдогана возмутил Грецию, где 98% населения исповедуют православие. Власти осудили поступок турецкого лидера на территории бывшего христианского храма. При этом Афины подчеркнули светский статус нынешнего музея.

Собор Святой Софии был захвачен турками в середине XV века в ходе османского завоевания Константинополя. До 1935 года в здании располагалась мечеть.
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