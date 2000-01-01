02.04 09:58 MIGnews.com

Эрдоган разозлил христиан исламской молитвой в церкви

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган разозлил христиан, зачитав строки Корна в бывшем патриаршем соборе Святой Софии в Стамбуле.Об этом сообщает издание The Independent.Глава государства продекламировал первые строки Священного Писания в честь "душ тех, кто оставил нас в наследство [здание собора], особенно завоевателей Стамбула".Молитва прозвучала во время открытия фестиваля искусств в соборе Святой Софии. Долгое время он являлся крупнейшим христианским храмом, в котором сейчас расположен музей.Поступок Эрдогана возмутил Грецию, где 98% населения исповедуют православие. Власти осудили поступок турецкого лидера на территории бывшего христианского храма. При этом Афины подчеркнули светский статус нынешнего музея.Собор Святой Софии был захвачен турками в середине XV века в ходе османского завоевания Константинополя. До 1935 года в здании располагалась мечеть.