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Британия определилась, как ответит РФ за высылку дипломатов 02.04 10:14   MIGnews.com

Британия определилась, как ответит РФ за высылку дипломатов

Великобритания задумалась о закрытии российского торгового представительства РФ в Лондоне в ответ на выдворение российскими властями британских дипломатов и требованием привести в соответствие численность состава дипмиссий в двух странах.

По информации источников Daily Mail, торговое представительство РФ британская сторона охарактеризовала как "логово шпионов", а вопрос его закрытия сейчас находится на рассмотрении.

Британские власти утверждают, что официальный Кремль своими изречениями нагнетает словесную войну. Речь идет о заявлении российской стороны, в котором говорится о том, что больше британских дипломатов должны быть высланы.

Как известно, российское правительство имеет четыре базы в Великобритании, включая посольство, консульство, торговую миссию и усадьбу в графствах.

Напомним Mignews сообщал, дипломаты РФ, которые были объявлены Белым домом персонами нон грата, вместе с семьями прилетели в Москву. Всего из США прибыл 171 человек, из них 46 сотрудников посольства в Вашингтоне, 2 работника генконсульства в Нью-Йорке и 12 членов постпредставительства РФ при ООН.
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