Британия определилась, как ответит РФ за высылку дипломатов
Великобритания задумалась о закрытии российского торгового представительства РФ в Лондоне в ответ на выдворение российскими властями британских дипломатов и требованием привести в соответствие численность состава дипмиссий в двух странах.
По информации источников Daily Mail, торговое представительство РФ британская сторона охарактеризовала как "логово шпионов", а вопрос его закрытия сейчас находится на рассмотрении.
Британские власти утверждают, что официальный Кремль своими изречениями нагнетает словесную войну. Речь идет о заявлении российской стороны, в котором говорится о том, что больше британских дипломатов должны быть высланы.
Как известно, российское правительство имеет четыре базы в Великобритании, включая посольство, консульство, торговую миссию и усадьбу в графствах.