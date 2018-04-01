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Министр Маас говорит, что РФ нужна Западу как партнер 02.04 07:37   MIGnews.com

Министр Маас говорит, что РФ нужна Западу как партнер

Глава немецкого МИДа Хайко Маас в интервью газете Bild am Sonntag сообщил, что власти ФРГ решили выдворить 4 дипломатов РФ из-за так называемого дела Скрипаля, а еще "в знак солидарности с британской стороной в качестве знака о единстве".

Он считает "важной" такую сплоченность Запада по отношению к российской стороне, ведь доверие к официальной Москве из-за ее действий утрачено.

Маас отметил, Москва нужна странам Запада в ключе партнера с целью разрешения региональных конфликтов, а также решения вопроса разоружения. Более того, что Москва
"важный элемент поддержания международного порядка", пишет РБК.

Министр иностранных дел подчеркнул, что ФРГ открыта для диалога, и рассчитывает на то, что доверие к российской стороне будет восстанавливаться, но, это возможно только в случае, "если РФ к этому готова".

Как известно, 26 марта более 20 западных стран сообщили о высылке российских дипломатов. Всего в РФ в связи с решением властей должны вернуться более 100 работавших за границей сотрудников дипломатических миссий России. Ранее по решению Лондона Великобританию покинули 23 дипломата РФ.
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