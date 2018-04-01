Министр Маас говорит, что РФ нужна Западу как партнер
Глава немецкого МИДа Хайко Маас в интервью газете Bild am Sonntag сообщил, что власти ФРГ решили выдворить 4 дипломатов РФ из-за так называемого дела Скрипаля, а еще "в знак солидарности с британской стороной в качестве знака о единстве".
Он считает "важной" такую сплоченность Запада по отношению к российской стороне, ведь доверие к официальной Москве из-за ее действий утрачено.
Маас отметил, Москва нужна странам Запада в ключе партнера с целью разрешения региональных конфликтов, а также решения вопроса разоружения. Более того, что Москва
"важный элемент поддержания международного порядка", пишет РБК.
Министр иностранных дел подчеркнул, что ФРГ открыта для диалога, и рассчитывает на то, что доверие к российской стороне будет восстанавливаться, но, это возможно только в случае, "если РФ к этому готова".
Как известно, 26 марта более 20 западных стран сообщили о высылке российских дипломатов. Всего в РФ в связи с решением властей должны вернуться более 100 работавших за границей сотрудников дипломатических миссий России. Ранее по решению Лондона Великобританию покинули 23 дипломата РФ.