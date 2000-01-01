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Юваля Штайница допросили по `делу о подлодках` 02.04 20:47   MIGnews.com

Юваля Штайница допросили по "делу о подлодках"

На прошлой неделе полиция допросила министра национальной инфраструктуры, энергетики и водоснабжения Юваля Штайница в связи с его причастностью к "делу 3000", или "делу о подлодках", сообщает "Кан". Как сообщалось ранее, госсвидетель Мики Ганор заявил, что данная им взятка пошла на финансирование участия Штайница в праймериз "Ликуда".

Со ссылкой на свои источники телерадиовещательная компания Израиля утверждает, что расследование о коррупционных схемах во время покупки субмарин у германской судостроительной верфи ThyssenKrupp близится к завершению и находится в заключительной стадии.

Одним из последних шагов для завершения расследования будет свидетельствование премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

По информации "Кан", полиция склоняется к тому, чтобы рекомендовать государственной прокуратуре предъявить обвинения всем причастным к заключению сделки высокопоставленным лицам, включая ближайших соратников Нетаниягу – его личного адвоката Давида Шимрона, личного посланника и переговорщика Ицхака Молчо, бывшиего заместителя председателя Совета национальной безопасности Авриэля Бар-Йосефа и бывшего главу ВМС ЦАХАЛа Элиэзера Марома.
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