На прошлой неделе полиция допросила министра национальной инфраструктуры, энергетики и водоснабжения Юваля Штайница в связи с его причастностью к "делу 3000", или "делу о подлодках", сообщает "Кан". Как сообщалось ранее, госсвидетель Мики Ганор заявил, что данная им взятка пошла на финансирование участия Штайница в праймериз "Ликуда".
Со ссылкой на свои источники телерадиовещательная компания Израиля утверждает, что расследование о коррупционных схемах во время покупки субмарин у германской судостроительной верфи ThyssenKrupp близится к завершению и находится в заключительной стадии.
Одним из последних шагов для завершения расследования будет свидетельствование премьер-министра Биньямина Нетаниягу.
По информации "Кан", полиция склоняется к тому, чтобы рекомендовать государственной прокуратуре предъявить обвинения всем причастным к заключению сделки высокопоставленным лицам, включая ближайших соратников Нетаниягу – его личного адвоката Давида Шимрона, личного посланника и переговорщика Ицхака Молчо, бывшиего заместителя председателя Совета национальной безопасности Авриэля Бар-Йосефа и бывшего главу ВМС ЦАХАЛа Элиэзера Марома.