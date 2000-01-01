02.04 19:59 MIGnews.com

Экс-министр Эйтан - за возвращение Ольмерта в политику

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Бывшему премьер-министру Эхуду Ольмерту необходимо позволить вернуться к политической жизни, считает руководивший министерством по делам пенсионеров в его правительстве Рафи Эйтан.В интервью для газеты The Jerusalem Post он выразил намерение обсудить с президентом Реувеном Ривлином вопрос сокращения семилетнего запрета в отношении политической деятельности экс-премьера из-за его "моральной низости"."Я думаю, что Ольмерт должен вернуться в политику. И если это значит, что президенту нужно стереть из его приговора упоминание "моральной низости", я это поддерживаю. Я еще с Ривлином это не обсуждал, но если будет движение за возвращение Ольмерта в политику, я хочу к нему присоединиться. Он позитивный и креативный деятель, которого на сегодняшний день в политике нет", - считает Эйтан.При этом 91-летний бывший политик отрицает то, что его симпатии Эхуду Ольмерту связаны с тем, что тот организовал ему встречу с экс-президентом США Джорджем Бушем, на которой они обменялись рукопожатием. На то время Рафи Эйтан был персоной нон-грата в США ввиду своих связей со шпионом Джонатаном Поллардом."Мое желание вернуть Ольмерта в политику аргументировано не рукопожатием с Бушем, а моим личным здравым смыслом", - сказал Эйтан.Впрочем со ссылкой на окружение Реувена Ривлина JPost пишет, что, даже если экс-министр и обратится к нему с такой просьбой, то получит ответ, что только Ольмерт, его адвокаты или родственники могут о таком просить.В то же время сам Эйтан ввиду преклонного возраста в политику возвращаться не планирует.