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97% египтян выбрали ас-Сиси своим президентом | Фото: UNclimatechange/Flickr02.04 18:51   MIGnews.com

97% египтян выбрали ас-Сиси своим президентом

Действующий президент Египта одержал безоговорочную победу на прошедших в прошлом месяце выборах следующего главы государства.

Согласно опубликованным 2 апреля данным египетского избиркома, 63-летний Абдель Фаттах ас-Сиси был переизбран с 97,08% голосов. Таким образом, за него проголосовали 21 835 387 человек из принявших в выборах чуть более 24 млн. египтян.

Это несколько больше, чем в 2014 году, когда он завоевал право на первый президентский срок, когда за него проголосовали почти 97% избирателей.

Помимо него, на выборах был представлен лишь один кандидат – лидер партии "Аль-Гад" ("Завтра") Муса Мустафа Муса. Последнего раскритиковали за практически скопированную программу своего соперника. Даже своей целью он назвал "развитие страны в том же направлении, в котором ее развивал Абдель Фаттах ас-Сиси".
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