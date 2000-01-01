Лавров призвал Запад первым прекратить высылку дипломатов
Министр Иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в вопросе взаимной высылки дипломатов первым должен остановиться Запад. Об этом сообщили в ТАСС.
"Раньше в детстве мы говорили: кто первый начал, тот и должен остановиться. Мы не хотим уподобляться детским играм, но пока наши партнеры занимаются ровно этим", - сказал Лавров.
Также глава МИД РФ напомнил, что в дипломатии есть принцип взаимности, который будет применяться последовательно, подчеркнув, что нынешняя политическая ситуация "хуже, чем она была в классическую холодную войну, потому что тогда ... соблюдались какие-то приличия".
Ранее сообщалось о высылке 23 российских дипломатов из Британии, после чего США выслали 60 дипломатов РФ. Позже тенденцию подхватили 14 стран ЕС, Украина, Канада и Австралия. Международный скандал разгорелся после отравления бывшего полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля с дочерью Юлией в Британии.