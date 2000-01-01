Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Фото: Flickr - МИД России 02.04 18:48   MIGnews.com

Лавров призвал Запад первым прекратить высылку дипломатов

Министр Иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в вопросе взаимной высылки дипломатов первым должен остановиться Запад. Об этом сообщили в ТАСС.

"Раньше в детстве мы говорили: кто первый начал, тот и должен остановиться. Мы не хотим уподобляться детским играм, но пока наши партнеры занимаются ровно этим", - сказал Лавров.

Также глава МИД РФ напомнил, что в дипломатии есть принцип взаимности, который будет применяться последовательно, подчеркнув, что нынешняя политическая ситуация "хуже, чем она была в классическую холодную войну, потому что тогда ... соблюдались какие-то приличия".

Ранее сообщалось о высылке 23 российских дипломатов из Британии, после чего США выслали 60 дипломатов РФ. Позже тенденцию подхватили 14 стран ЕС, Украина, Канада и Австралия. Международный скандал разгорелся после отравления бывшего полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля с дочерью Юлией в Британии.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:51
97% египтян выбрали ас-Сиси своим президентом
18:16
Лидер арабов в Кнессете: Оккупация - проблема палестинцев
17:29
Сербия предложила Путину и Трампу встретиться в Белграде
17:12
Корбин удалил свою страницу в Facebook из-за антисемитизма
16:38
ЦАХАЛ арестовал безоружных инфильтрантов из Газы
16:16
Герцог требует дать и ему выступить на Дне Независимости
15:45
Вопрос с африканцами закрыт: нелегалов примет Запад
15:30
Зерновой триллер: Скипалей отравили гречкой с Новичком
15:24
Иран- Россия: Туризм без виз
14:50
Гилад Эрдан: примирение с Турцией было ошибкой
14:15
Посол США в Израиле: марш миллионов – это не мирный протест
13:17
В Майдугури от рук террористов Боко Харам умерли 18 человек
12:53
"Силы ЦАХАЛа действовали исключительно законно"
12:25
Пенсионерка покусала полицейского на пляже Эйлата
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus