02.04 18:16 MIGnews.com

Лидер арабов в Кнессете: Оккупация - проблема палестинцев

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Израильтяне слишком дешево относятся к жизням палестинцев, а любую форму их протеста рассматривают в качестве "незаконной", считает председатель партии Объединенный арабский список Айман Уда."Взгляните только, как израильское общество смотрит на этих людей, убитых всего три дня назад. Это презрение к человеческой жизни", - заявил он в утреннем телеэфире 10-го канала ИТВ.Уда утверждает, что для израильтян нет ни одной приемлемой формы палестинского протеста."Если с оружием, то это незаконно. А если без оружия, то это, опять-таки, незаконно", - сетует он.Депутат отрицает допущения о том, что ХАМАС координировал "Марш возвращения", заявив, что террористическая группировка просто присоединилась к нему наравне с остальными палестинскими организациями.Сам Айман Уда утверждает, что не поддерживает политику ХАМАСа, а сама группировка, по его словам, "находится под оккупацией"."Проблема заключается в оккупирующем государстве", - добавил арабский политик."Военные построили свою воображаемую линию, и всех, кто ее пересекал, убивали. Точка. Неужели это единственный способ решить вопрос?" – задался вопросом Уда, возложив на Израиль ответственность за беды жителей сектора Газа."Они закрыли Газу, выбросили ключ в море и сказали: "Мы не несем никакой ответственности", - утверждает он.Лидер Арабского списка предупреждает израильтян не ждать спокойствия в анклаве до достижения всеобъемлющего мира. Кроме того, он называет Махмуда Аббаса прагматичным лидером, который добивался мира, но столкнулся с израильской непримиримостью.Телеведущие возразили ему, что прошедшие на выходных демонстрации были мирными. Также он уклонился от вопроса, как он ждал, что ЦАХАЛ отреагирует на попытку тысяч людей нарушить границу. Айман Уда лишь сказал, что единственным решением могут быть мирные переговоры, ведущие к решению путем "двух государств". Также он отказался ответить, примет ли ХАМАС такую инициативу и может ли Аббас представлять сектор Газа, который фактически не находится под его контролем.