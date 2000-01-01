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Корбин удалил свою страницу в Facebook из-за антисемитизма | Фото: Kevin Walsh/Flickr02.04 17:12   MIGnews.com

Корбин удалил свою страницу в Facebook из-за антисемитизма

На фоне многочисленных антисемитских скандалов внутри Лейбористской партии Великобритании или с неизменным участием в оных ее представителей председатель главной оппозиционной силы королевства Джереми Корбин удалил свою личную страницу в соцсети Facebook.

Партийные источники подтверждают то, что личная страница лидера лейбористов была удалена. В то же время официальная страница Корбина продолжает работать.

Отчасти такое решение может быть связано с ростом антисемитской риторики в симпатизирующих Корбину и его партии Facebook-сообществах, хотя в самой партии и клянутся, что официально данные группы никоим образом с ними не связаны.

"Эти группы не руководятся Лейбористской партией и официально никаким образом не связаны с партией. Лейбористская партия привержена борьбе с антисемитизмом во всех его формах. Любые жалобы на антисемитизм воспринимаются крайне серьезно", - заявили в политсиле.

Однако фактом остается то, что Джереми Корбин и сам ранее состоял в сообществе Palestine Live, в котором неоднократно публиковались отсылки к отрицанию Холокоста, причастности Израиля к терактам 11 сентября 2001 года в США и 7 июля в Лондонском метро, к тренировке боевиков "Исламского государства" и о теории заговора с участием клана Ротшильдов.

В то время, как некоторые члены партии настаивают на том, что Корбин лично не несет никакой ответственности за рост юдофобии, другие указывают на невозможность этого, поскольку лидеры определяются не только своими словами, но и поступками.

Несколько дней назад один из самых щедрых доноров лейбористов, магнат недвижимости сэр Дэвид Джерард, заявил в интервью The Observer, что "больше не чувствует никакой близости или связи с тем, на что партия стала похожа", и обвинил ее руководство в "поддержке и потакании самым вопиющим проявлениям антисемитизма".
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