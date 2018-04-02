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Фото: Flickr - МИД России 02.04 17:29   MIGnews.com

Сербия предложила Путину и Трампу встретиться в Белграде

Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире телеканала Pink TV публично предложил российскому и американскому президенту провести запланированную встречу в Белграде. Об этом сообщили в агентстве ТАСС.

"Что касается возможной встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Сербии, то это зависит от дипломатического момента. Я предложил и одной, и второй стороне, что, возможно, лучшим местом для этого была бы Сербия. Мы передали это и одной, и другой стороне, они решат, будет ли это так, и дойдет ли до этой встречи вообще. Многие страны пользуются позицией Сербии и ее территорией для проведения диалога", - сказал Дачич.

Также глава МИД добавил, что недавно на территории Сербии были проведены конфиденциальные международные переговоры "для решения проблем одной страны на удивление мировым силам", отказавшись раскрывать подробности.

Как сообщали РИА Новости, 20 марта между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор, в ходе которого, в том числе, обсуждался вопрос двусторонней встречи в Вашингтоне. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что диалог состоялся до взаимной высылки дипломатов.
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