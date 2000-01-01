Герцог требует дать и ему выступить на Дне Независимости
Продолжает развиваться скандал вокруг нарушения премьер-министром Нетаниягу традиции оставлять в День Независимости все лавры спикеру Кнессета. Вот и лидер оппозиции Ицхак Герцог потребовал дать ему выступить, если на официальной церемонии зажжения факела будет выступать премьер.
Напомним, что ранее отвечающая за мероприятие министр культуры Мири Регев заявила о том, что в свете 70-летнего юбилея со дня создания Государства Израиль на церемонии выступит глава правительства. После этого председатель парламента Юлий Эдельштейн пригрозил бойкотом праздника.
На радио 103 ФМ Герцог выразил мнение, что решение главы Минкульта превращает церемонию в мероприятие политического, а не национального толка.
По его словам, первый премьер-министр Израиля Давид Бен Гурион, сторонник левой идеологии, и первый премьер-министр от правой партии "Ликуд" Менахем Бегин никогда бы не встретились на церемонии зажжения факелов в День Независимости.
"Они не были людьми с эго. Страну строил не один человек, а многие. Этот премьер-министр и этот министр культуры вызвали спор на ровном месте. Разве нам мало из-за чего спорить?" – задался риторическим вопросом Ицхак Герцог.
При этом, напомнив о том, что сам он никогда не просил о чести выступить на подобного рода мероприятии, лидер оппозиции предупредил, что будет добиваться этого, если подобное право предоставят Нетаниягу.
"Если Мири Регев борется за выступление премьер-министра, она также должна бороться и за меня. Как гласит закон, после выступления премьер-министра на официальной церемонии перед народом предстает глава оппозиции", - напомнил Герцог.
Он считает, что из-за политизации праздника у обычных людей может пропасть к нему интерес.