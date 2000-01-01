02.04 23:17 MIGnews.com
Ким Чен Ын посетил концерт южнокорейских музыкантов
Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе со своей супругой посетил музыкальный концерт южнокорейских исполнителей в Пхеньяне, а также высоко оценил выступление артистов.
Об этом сообщает агентство RT.
Отмечается, что северокорейский поприветствовал дальнейшее проведение межкорейских культурных мероприятий.
"Пожалуйста, передайте президенту Мун Чжэ Ину, насколько великолепны подобные мероприятия... Я благодарен за такой подарок народу Пхеньяна", — заявил северокорейский лидер делегации из Сеула.
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