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02.04 23:17   MIGnews.com

Ким Чен Ын посетил концерт южнокорейских музыкантов

Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе со своей супругой посетил музыкальный концерт южнокорейских исполнителей в Пхеньяне, а также высоко оценил выступление артистов.

Об этом сообщает агентство RT.

Отмечается, что северокорейский поприветствовал дальнейшее проведение межкорейских культурных мероприятий.



"Пожалуйста, передайте президенту Мун Чжэ Ину, насколько великолепны подобные мероприятия... Я благодарен за такой подарок народу Пхеньяна", — заявил северокорейский лидер делегации из Сеула.
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