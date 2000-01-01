03.04 07:18 MIGnews.com

Швеция намерена последовать примеру Великобритании

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Швеция может стать следующей страной, которая повернется спиной к ЕС, как заявил депутат Европарламента, сказавший, что Brexit - это "глоток свежего воздуха".Шведский депутат Европарламента Питер Лундгрен предсказывает, что подобный референдум будет скоро проведен на его родине.Поскольку письмо, в котором сообщалось о намерении Великобритании покинуть ЕС, было передано в среду, Лундгрен сказал: "Британский народ показал остальной Европе, что можно выйти. Наконец-то мы подышим свежим воздухом".Также правый политик сказал, что его антиевропейская партия все время пользуется популярностью, заявив, что у нее в настоящее время есть 27% голосов.Шведские избиратели обеспокоены тем, как ведет себя Евросоюз, согласно результатам опроса YouGov, показывающим, что 39% избирателей выступают за выход из ЕС, как сказал депутат The Express."Вот почему я считаю, что мы станем самой крупной партией на выборах в следующем году в Швеции, и мы также будем настаивать на необходимости пересмотра торговых соглашений с Европейским союзом для членства в нем", - подчеркнул Лундгрен."И мы также выставим это на референдум, где люди скажут свое слово, и тогда я надеюсь, что мы также сможем следовать примеру Британии", - заявил депутат Европарламента.Страна собирается отправиться на выборы в сентябре. Нынешний премьер-министр - лидер социал-демократов Стефан Лёфвен, но текущие опросы предсказывают, что шведские демократы станут самой большой партией в следующем году.