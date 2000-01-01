Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Нетаниягу советует врагам Израиля не искушать судьбу 02.04 21:33   MIGnews.com

Нетаниягу советует врагам Израиля не искушать судьбу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу предупреждает врагов Израиля не проверять Еврейское государство на церемонии открытия совместного американо-израильского ракетного перехватчика.

Биньямин Нетаниягу заявил в воскресенье, 2 апреля, что защита внутреннего фронта имеет "первостепенное значение".

"Кто бы ни пытался атаковать нас, пострадают те, кто угрожает нашему существованию, они подвергают себя экзистенциальной опасности", -подчеркнул премьер-министр Израиля.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:54
Убит лидер египетского филиала ISIS
21:14
Конец беспределу в аэропорту Бен-Гурион
20:07
Видео: солдата-ортодокса спасли в Меа Шаарим
19:55
Сирия: Поддерживаемые США силы отразили атаку боевиков ISIS
19:29
Тереза Мэй: Британия непоколебима в отношении Гибралтара
19:09
Израильские финансовые чудеса: Легенда о низком проценте
19:08
Перец в шоке от отказа Джереми Корбина посетить Яд Вашем
18:57
Глава МИД Германии: "Мы не увеличим отчисления в НАТО"
18:23
Ирак увеличит объем добычи нефти до 5 млн баррелей в день
18:07
Израиль: повышения пенсионного возраста для женщин не будет
17:50
Испания "не сразу" будет против вступления Шотландии в ЕС
17:32
Взрыв дома в Китае: есть погибшие
16:55
ХАМАС угрожает отомстить Израилю в "ближайшие часы и дни"
16:24
Работу хранилища аммиака в Хайфе могут продлить до 1 июня
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus