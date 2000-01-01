02.04 21:33 MIGnews.com
Нетаниягу советует врагам Израиля не искушать судьбу
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу предупреждает врагов Израиля не проверять Еврейское государство на церемонии открытия совместного американо-израильского ракетного перехватчика.
Биньямин Нетаниягу заявил в воскресенье, 2 апреля, что защита внутреннего фронта имеет "первостепенное значение".
"Кто бы ни пытался атаковать нас, пострадают те, кто угрожает нашему существованию, они подвергают себя экзистенциальной опасности", -подчеркнул премьер-министр Израиля.
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