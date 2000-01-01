Передача Египтом островов Саудам признана законной
Изданное в январе этого года решение Высшего административного суда Египта о незаконности соглашения по демаркации египетско-саудовских морских границ является недействительным. Соответствующее решение 2 апреля принял египетский суд по срочным делам.
Отметим, что именно в рамках демаркации Каир передал Эр-Рияду два стратегически важных острова в Тиранском проливе Красного моря — Тиран и Санафир, сообщает новостной портал Youm7.
Данное судебное заключение должно стать последним в длящейся год череде исков и апелляций по вызвавшему неоднозначную реакцию в обществе соглашению по демаркации морских границ с Саудовской Аравией. Однако как именно отреагируют на это египтяне, пока неизвестно, ведь решение о передаче двух островов (которые, к тому же, являлись частью национального заповедника Рас-Мухаммед) вызвало бурю негодования.