02.04 19:29 MIGnews.com

Тереза Мэй: Британия непоколебима в отношении Гибралтара

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Великобритания "решительна" в своей поддержке Гибралтару и будет сотрудничать с территорией на юге Испании, чтобы обеспечить наилучшие результаты переговоров по Brexit, как заявила в воскресенье, 2 апреля, премьер-министр Тереза Мэй.Европейский союз предложил в пятницу, 31 марта, предоставить Испании право вето в отношении будущих торговых отношений Гибралтара с блоком. Это могло бы повлиять на судьбу анклава после того, как Британия выйдет из блока, а статус ее заморской территории уже не будет являться внутренним вопросом ЕС.Испания уступила Гибралтар Великобритании в 1713 году, но уже давно требует вернуть ее.Бывший лидер консервативной партии Майкл Говард заявил, что государство даже готово идти на войну, чтобы защитить свою территорию, как тогда, когда премьер-министр Маргарет Тэтчер 35 лет назад также поступила с Аргентиной за Фолклендские острова.