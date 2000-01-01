Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












flickr 02.04 19:29   MIGnews.com

Тереза Мэй: Британия непоколебима в отношении Гибралтара

Великобритания "решительна" в своей поддержке Гибралтару и будет сотрудничать с территорией на юге Испании, чтобы обеспечить наилучшие результаты переговоров по Brexit, как заявила в воскресенье, 2 апреля, премьер-министр Тереза Мэй.

Европейский союз предложил в пятницу, 31 марта, предоставить Испании право вето в отношении будущих торговых отношений Гибралтара с блоком. Это могло бы повлиять на судьбу анклава после того, как Британия выйдет из блока, а статус ее заморской территории уже не будет являться внутренним вопросом ЕС.

Испания уступила Гибралтар Великобритании в 1713 году, но уже давно требует вернуть ее.

Бывший лидер консервативной партии Майкл Говард заявил, что государство даже готово идти на войну, чтобы защитить свою территорию, как тогда, когда премьер-министр Маргарет Тэтчер 35 лет назад также поступила с Аргентиной за Фолклендские острова.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:07
Видео: солдата-ортодокса спасли в Меа Шаарим
19:55
Сирия: Поддерживаемые США силы отразили атаку боевиков ISIS
19:09
Израильские финансовые чудеса: Легенда о низком проценте
19:08
Перец в шоке от отказа Джереми Корбина посетить Яд Вашем
18:57
Глава МИД Германии: "Мы не увеличим отчисления в НАТО"
18:23
Ирак увеличит объем добычи нефти до 5 млн баррелей в день
18:07
Израиль: повышения пенсионного возраста для женщин не будет
17:50
Испания "не сразу" будет против вступления Шотландии в ЕС
17:32
Взрыв дома в Китае: есть погибшие
16:55
ХАМАС угрожает отомстить Израилю в "ближайшие часы и дни"
16:24
Работу хранилища аммиака в Хайфе могут продлить до 1 июня
16:18
Судья БАГАЦа: Здесь уже как в Турции
16:11
Бесплатно хоронят только в многоэтажке
16:02
Пакистан: В храме пытали и убили 20 человек
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus