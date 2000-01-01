02.04 19:08 MIGnews.com

Перец в шоке от отказа Джереми Корбина посетить Яд Вашем

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Бывший министр обороны Израиля и и один из лидеров партии Авода Амир Перец направил письмо лидеру британских лейбористов Джереми Корбину.Перец высказал “разочарование и шок” в связи с отказом Корбина посетить мемориальный музей Холокоста Яд Вашем и продолжающимися инцидентами антисемитизма в лейбористской партии.В письме Перец пишет: “Ваш отказ может происходить от вашей идентичности, которая сталкивается с миром универсальных ценностей в целом, и с миром ценностей социал-демократии в частности. Возможно, что это политический оппортунизм самого низкого пошиба, и этот оппортунизм не дает вам возможности открыто противостоять антисемитским элементам в вашей собственной партии. Также это может быть результатом недостатка понимания современного антисемитизма”.