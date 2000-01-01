Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












02.04 19:08   MIGnews.com

Перец в шоке от отказа Джереми Корбина посетить Яд Вашем

Бывший министр обороны Израиля и и один из лидеров партии Авода Амир Перец направил письмо лидеру британских лейбористов Джереми Корбину.

Перец высказал “разочарование и шок” в связи с отказом Корбина посетить мемориальный музей Холокоста Яд Вашем и продолжающимися инцидентами антисемитизма в лейбористской партии.

В письме Перец пишет: “Ваш отказ может происходить от вашей идентичности, которая сталкивается с миром универсальных ценностей в целом, и с миром ценностей социал-демократии в частности. Возможно, что это политический оппортунизм самого низкого пошиба, и этот оппортунизм не дает вам возможности открыто противостоять антисемитским элементам в вашей собственной партии. Также это может быть результатом недостатка понимания современного антисемитизма”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:29
Тереза Мэй: Британия непоколебима в отношении Гибралтара
19:09
Израильские финансовые чудеса: Легенда о низком проценте
18:57
Глава МИД Германии: "Мы не увеличим отчисления в НАТО"
18:23
Ирак увеличит объем добычи нефти до 5 млн баррелей в день
18:07
Израиль: повышения пенсионного возраста для женщин не будет
17:50
Испания "не сразу" будет против вступления Шотландии в ЕС
17:32
Взрыв дома в Китае: есть погибшие
16:55
ХАМАС угрожает отомстить Израилю в "ближайшие часы и дни"
16:24
Работу хранилища аммиака в Хайфе могут продлить до 1 июня
16:18
Судья БАГАЦа: Здесь уже как в Турции
16:11
Бесплатно хоронят только в многоэтажке
16:02
Пакистан: В храме пытали и убили 20 человек
15:41
Несанкционированный митинг в Москве: десятки задержанных
15:27
Израиль: сверхбогатые зарабатывают по 37 миллионов в год
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus