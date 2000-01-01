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Flickr.com 03.04 06:36   MIGnews.com

Посол РФ в Минске - об “антироссийских” действиях Запада

Посол РФ в Минске Александр Суриков считает, что Запад пытается “оторвать Белоруссию от России”, передает РИА Новости.

Суриков сказал, что антироссийские действия Запада направлены сейчас на Белоруссию. Это вызывает у дипломатов беспокойство, но он уверен, что Россия и Белоруссия всегда смогут найти компромиссы, в частности, по нефтегазовому спору.

“Белоруссия не готова броситься в объятия Запада, разорвав все экономические связи. Есть пример Украины, есть пример Молдавии”, - сказал Суриков.

Сегодня в Санкт –Петербурге состоится встреча президентов России и Белоруссии.



Посол РФ в Минске Александр Суриков считает, что Запад пытается “оторвать Белоруссию от России”, передает РИА Новости.

Суриков сказал, что антироссийские действия Запада направлены сейчас на Белоруссию. Это вызывает у дипломатов беспокойство, но он уверен, что Россия и Белоруссия всегда смогут найти компромиссы, в частности, по нефтегазовому спору.

“Белоруссия не готова броситься в объятия Запада, разорвав все экономические связи. Есть пример Украины, есть пример Молдавии”, - сказал Суриков.

Сегодня в Санкт –Петербурге состоится встреча президентов России и Белоруссии.
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