03.04 06:36 MIGnews.com

Посол РФ в Минске - об “антироссийских” действиях Запада

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Посол РФ в Минске Александр Суриков считает, что Запад пытается “оторвать Белоруссию от России”, передает РИА Новости.Суриков сказал, что антироссийские действия Запада направлены сейчас на Белоруссию. Это вызывает у дипломатов беспокойство, но он уверен, что Россия и Белоруссия всегда смогут найти компромиссы, в частности, по нефтегазовому спору.“Белоруссия не готова броситься в объятия Запада, разорвав все экономические связи. Есть пример Украины, есть пример Молдавии”, - сказал Суриков.Сегодня в Санкт –Петербурге состоится встреча президентов России и Белоруссии.Посол РФ в Минске Александр Суриков считает, что Запад пытается “оторвать Белоруссию от России”, передает РИА Новости.Суриков сказал, что антироссийские действия Запада направлены сейчас на Белоруссию. Это вызывает у дипломатов беспокойство, но он уверен, что Россия и Белоруссия всегда смогут найти компромиссы, в частности, по нефтегазовому спору.“Белоруссия не готова броситься в объятия Запада, разорвав все экономические связи. Есть пример Украины, есть пример Молдавии”, - сказал Суриков.Сегодня в Санкт –Петербурге состоится встреча президентов России и Белоруссии.