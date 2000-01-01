02.04 18:57 MIGnews.com

Глава МИД Германии: "Мы не увеличим отчисления в НАТО"

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Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль направил страну на конфронтацию с США на предстоящем саммите НАТО после того, как он назвал американские требования о дополнительных расходах европейских членов военного альянса "совершенно нереалистичными".Президент США Дональд Трамп ранее призывал союзников НАТО поддержать предыдущее соглашение о достижении долгосрочной цели - расходовать 2% экономического дохода на оборону, также это послание поддержал госсекретарь США Рекс Тиллерсон.Тиллерсон сказал, что альянс должен иметь "все ресурсы, финансовые и другие, которые необходимы для выполнения НАТО своих миссий".Габриэль ответил на эти призывы, заявив, что не существует такого целевого показателя в два процента, как таковой, плюс, а также он утверждал, что безопасность включает в себя больше, чем просто военные расходы."Совершенно нереалистично полагать, что Германия увеличит свои расходы на оборону с 35 млрд. евро в настоящее время до 70 млрд. евро. Мы уважаем двухпроцентный ориентир, но мы не должны сдвигать цели: он был сформулирован в Уэльсе (на саммите 2014 года) в качестве ориентира, а не как обязательное условие", - заявил журналистам в Брюсселе Габриэль.Он добавил: "Мы увеличиваем наши расходы на оборону. Мы делаем больше. Я не знаю политиков в Германии, которые думают, что это то, к чему вы можете прийти, или что это даже хотелось бы сделать"."Соединенные Штаты поймут, что лучше говорить о лучшем расходовании вместо увеличения расходов", -подчеркнул немецкий политик.В прошлом году Германия тратила на военные нужды 1,2 процента валового внутреннего продукта (ВВП), что немного больше, чем 1,18 процента в предыдущем году.Союзники НАТО договорились в 2014 году о достижении уровня в два процента к 2024 году, однако Трамп сказал, что странам, которые не достигли этой цели, следует сделать больше для ее достижения.Комментарии Габриэля также разоблачают раскол в Германии, а именно в управляющей коалицией, перед парламентскими выборами страны в конце этого года.Главы государств НАТО должны встретиться 25 мая в Брюсселе. Это будет первая встреча лидеров НАТО, в которой примет участие президент США Дональд Трамп.