Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Ирак увеличит объем добычи нефти до 5 млн баррелей в день | Фото: Thinkstock02.04 18:23   MIGnews.com

Ирак увеличит объем добычи нефти до 5 млн баррелей в день

Ирак планирует до конца года увеличить объем добычи нефти до 5 миллионов баррелей в день, как заявил в воскресенье, 2 апреля, министр нефти Джабар аль-Луаиби.

Ирак будет действовать параллельно с планами разведки, чтобы увеличить свои запасы на 15 млрд баррелей в 2018 году до 178 млрд баррелей, как сказал Луайби на энергетической конференции в Багдаде.

По его словам, в планах по увеличению пропускной способности существующих месторождений есть план по закачке морской воды, который находится в процессе тендера.

В отличие от Ирака, Саудовская Аравия сократила добычу нефти до самого низкого уровня за последние два года после того, как крупнейший в мире экспортер нефти призвал ОПЕК искоренить глобальное перенасыщение и поддержать цены.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:29
Тереза Мэй: Британия непоколебима в отношении Гибралтара
19:09
Израильские финансовые чудеса: Легенда о низком проценте
19:08
Перец в шоке от отказа Джереми Корбина посетить Яд Вашем
18:57
Глава МИД Германии: "Мы не увеличим отчисления в НАТО"
18:07
Израиль: повышения пенсионного возраста для женщин не будет
17:50
Испания "не сразу" будет против вступления Шотландии в ЕС
17:32
Взрыв дома в Китае: есть погибшие
16:55
ХАМАС угрожает отомстить Израилю в "ближайшие часы и дни"
16:24
Работу хранилища аммиака в Хайфе могут продлить до 1 июня
16:18
Судья БАГАЦа: Здесь уже как в Турции
16:11
Бесплатно хоронят только в многоэтажке
16:02
Пакистан: В храме пытали и убили 20 человек
15:41
Несанкционированный митинг в Москве: десятки задержанных
15:27
Израиль: сверхбогатые зарабатывают по 37 миллионов в год
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus