02.04 18:23 MIGnews.com

Ирак увеличит объем добычи нефти до 5 млн баррелей в день

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Ирак планирует до конца года увеличить объем добычи нефти до 5 миллионов баррелей в день, как заявил в воскресенье, 2 апреля, министр нефти Джабар аль-Луаиби.Ирак будет действовать параллельно с планами разведки, чтобы увеличить свои запасы на 15 млрд баррелей в 2018 году до 178 млрд баррелей, как сказал Луайби на энергетической конференции в Багдаде.По его словам, в планах по увеличению пропускной способности существующих месторождений есть план по закачке морской воды, который находится в процессе тендера.В отличие от Ирака, Саудовская Аравия сократила добычу нефти до самого низкого уровня за последние два года после того, как крупнейший в мире экспортер нефти призвал ОПЕК искоренить глобальное перенасыщение и поддержать цены.