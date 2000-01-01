Ирак увеличит объем добычи нефти до 5 млн баррелей в день
Ирак планирует до конца года увеличить объем добычи нефти до 5 миллионов баррелей в день, как заявил в воскресенье, 2 апреля, министр нефти Джабар аль-Луаиби.
Ирак будет действовать параллельно с планами разведки, чтобы увеличить свои запасы на 15 млрд баррелей в 2018 году до 178 млрд баррелей, как сказал Луайби на энергетической конференции в Багдаде.
По его словам, в планах по увеличению пропускной способности существующих месторождений есть план по закачке морской воды, который находится в процессе тендера.
В отличие от Ирака, Саудовская Аравия сократила добычу нефти до самого низкого уровня за последние два года после того, как крупнейший в мире экспортер нефти призвал ОПЕК искоренить глобальное перенасыщение и поддержать цены.