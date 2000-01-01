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Испания `не сразу` будет против вступления Шотландии в ЕС | Фото: Thinkstock02.04 17:50   MIGnews.com

Испания "не сразу" будет против вступления Шотландии в ЕС

Испания заявила, что она не намеревается "первоначально" налагать вето на попытку независимой Шотландии вступить в Европейский союз после того, как Великобритания выйдет из состава блока, как заявил в интервью испанской газете El Pais министр иностранных дел государства.

Испания уже давно рассматривается как препятствие для вступления независимой Шотландии в ЕС, которая избрала подобную политику, чтобы сдерживать сепаратистов в некоторых из своих регионов.

"Я не думаю, что мы будем блокировать вступление Шотландии в ЕС изначально", - заявил Альфонсо Дастис в интервью, опубликованном в воскресенье, 2 апреля.

Однако он добавил, что Шотландия покинет ЕС с Британией, "остальное мы увидим".
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