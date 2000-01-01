02.04 16:11 MIGnews.com

Бесплатно хоронят только в многоэтажке

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Каждый человек в Израиле имеет право на бесплатное место захоронения на ближайшем к месту проживания усопшего кладбище. Оплата производится Институтом национального страхования, но, вместе с этим, закон ничего не говорит о месторасположении места захоронения. В Израиле действуют на сегодняшний день 1.250 кладбищ, которые находятся в управлении 600 организаций, получивших лицензию от Министерства религий. Всего в 2015 году Институт национального страхования выплатил за погребение усопших граждан 250 миллионов шекелей, и тем не менее, бесплатное погребение не всегда является действительно бесплатным. В больших городах места бесплатного захоронения обычно выделяются в многоэтажных кладбищах, либо родственников хоронят одного над другим. Такая система захоронения носит название «насыщенной» и она становится все более распространенной в Израиле.Те, кто заинтересованы в приобретении места захоронения еще при жизни, и семьи, которые не заинтересованы в «насыщенном» погребении, оказываются в полной зависимости от организации, ответственной за кладбище, потому что именно она устанавливает цены на погребение, делая это абсолютно произвольно. Многие кладбища попадают под определение «закрытых» (к примеру, Кирьят Шауль в Тель-Авиве, Хоф ха Кармель в Хайфе, Шарей Цедек в Иерусалиме, и другие), то есть на них хоронят только тех, кто заранее приобрел место для погребения, или же готов заплатить немалую сумму за специально зарезервированные места. На кладбище Трумпельдор в Тель-Авиве и Гар ха Менуха в Иерусалиме стоимость места погребения может достичь 200 тысяч шекелей. Если человек хочет приобрести могильный участок при жизни, он оплачивает его по ставкам, установленным законом в каждом городе, согласно расчету, который учитывает стоимость участка.Цена в Тель-Авиве и Иерусалиме составляет около 14 тысяч шекелей, но более престижные участки могут стоить и намного дороже, до 100 тысяч шекелей. Если вы хотите быть похороненным рядом с супругом или супругой, в Тель-Авиве это стоит 40-55 тысяч шекелей, в Иерусалиме — 50-100 тысяч шекелей. На периферии цены ниже: в Тверии, цена составляет порядка 8 тысяч шекелей за участок, в Нагарии около 4000 шекелей, в Реховоте 11 тысяч. Согласно данным «Хевра Кадиша», 65% усопших в Израиле хоронятся бесплатно, и только для 35% родственники выбирают платное погребение.