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Израиль: сверхбогатые зарабатывают по 37 миллионов в год | Фото: Thinkstock02.04 15:27   MIGnews.com

Израиль: сверхбогатые зарабатывают по 37 миллионов в год

Согласно обзору главного экономиста министерства финансов Израиля, в стране насчитывается 400 человек, считающихся “сверхбогатыми”.

Членами эксклюзивного клуба являются большей частью жители Тель-Авива, их средний возраст - 56 лет, а средний годовой доход - 37 миллионов шекелей.

Среднегодовой доход всего населения Израиля составляет 127 тысяч шекелей. Это означает, что сверхбогатые зарабатывают в 290 раз больше среднего израильтянина.
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