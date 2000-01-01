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Нетаниягу ответил Сандерсу: возмутительная лживая клевета | Фото:02.03 08:54   MIGnews.com

Нетаниягу ответил Сандерсу: возмутительная лживая клевета

Обвинения конференции AIPAC в предоставлении платформы для продвижения фанатичных идей со стороны одного из кандидатов в президенты Соединенных Штатов Америки от Демократической партии Берни Сандерса – возмутительны и являются клеветой.

Об этом в воскресение, 1 марта, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, выступая по видеосвязи на конференции AIPAC.

Израильский премьер также призвал всех присутствующих противостоять попытке ослабить американо-израильские отношения.

"В этом году конференцию AIPAC обвинили в предоставлении платформы для фанатиков. Эти клеветнические обвинения – просто возмутительны. Ваша реакция на это возмутительное заявление была правильной. В Вашингтоне собрались как демократы, так и республиканцы и послали всем, кто стремится ослабить американо-израильский альянс, серьезный сигнал, что они обречены на провал", - заявил Нетаниягу.


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