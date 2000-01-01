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Премьер Иордании: мирное соглашение с Израилем под угрозой | Фото:02.03 19:32   MIGnews.com

Премьер Иордании: мирное соглашение с Израилем под угрозой

Мирное соглашение между Иорданией и Государством Израиль находится под угрозой срыва.

Об этом в понедельник, 2 марта, заявил премьер-министр Иордании Омар Раззаз в интервью CNN.

По его словам, причиной трений между странами стали некие "односторонние действия" израильского правительства.

Он также отметил, что сейчас дипломатические отношения между двумя странами находятся в наихудшем состоянии с момента подписания мирного договора.


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