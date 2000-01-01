02.03 19:32 MIGnews.com

Премьер Иордании: мирное соглашение с Израилем под угрозой

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Мирное соглашение между Иорданией и Государством Израиль находится под угрозой срыва.Об этом в понедельник, 2 марта, заявил премьер-министр Иордании Омар Раззаз в интервью CNN.По его словам, причиной трений между странами стали некие "односторонние действия" израильского правительства.Он также отметил, что сейчас дипломатические отношения между двумя странами находятся в наихудшем состоянии с момента подписания мирного договора.