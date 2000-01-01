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Нетаниягу: Иран – угроза номер один, `Хизбалла` – вторая | Фото:02.03 10:47   MIGnews.com

Нетаниягу: Иран – угроза номер один, "Хизбалла" – вторая

Иран представляет главную угрозу для национальной безопасности Израиля, потому Иерусалим не позволит Тегерану обзавестись ядерным оружием.

Об этом в воскресение, 1 марта, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, выступая на конференции AIPAC по спутниковой видеосвязи.

По его словам, еще одной серьезной угрозой является поддерживаемая Ираном ливанская террористическая организация "Хизбалла", обладающего целым арсеналом ракет, способных долетать вглубь страны несмотря на то, что в этом вопросе были приняты дополнительные меры.

Кроме того, премьер-министр высоко оценил так называемую "Сделку века" – мирный план по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке за авторством администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, так как его реализация откроет двери для политического урегулирования с палестинцами и нормализации отношений с арабскими странами.

Израиль в любой момент готов поучаствовать в мирных переговорах, если те будут основаны на положениях "Сделки века", резюмировал Нетаниягу.


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