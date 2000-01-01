02.03 10:07 MIGnews.com

Ави Габай раскритиковал Нетаниягу

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Коррупция и "слабость" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу были главной причиной, вызвавшей коалиционный кризис, разразившийся вокруг законопроекта, закрепляющего право учащихся ешив на отсрочку от службы в израильской армии.Об этом 1 марта заявил лидер "Сионистского союза" Ави Габай, сообщает Arutz Sheva."Политики видят слабого премьера издалека", - сказал Габай."Премьер-министр, который, по словам полиции, принимал взятки, потерял способность руководить этой страною и принимать решения", - подчеркнул он.Отметим, что комментарии Габая прозвучали на фоне кризиса, вызванного законопроектом, твердо отстаиваемым депутатами от ультраортодоксальных партий, заявившими главе правительства, что они откажутся голосовать за бюджет 2019 года до тех пор, пока не будут внесены изменения в интересующий их законопроект.