ЕП поддержал введение санкций против поляков

Депутаты Европейского парламента проголосовали за резолюцию, запускающую процедуру введения санкций со стороны Европейского союза против Польши. Сообщается, что документ поддержали 422 депутата, 147 - выступили против, 48 – воздержались от голосования.
Европарламент раскритиковал действия польской правящей партии PiS. "Польская PiS подавляет гражданские свободы и независимость судебной власти", - заявил депутат ЕП Януш Левандовски.
Отметим, что ЕС раскритиковал польскую сторону за проведение судебной реформы. Брюссель заставляет Польшу действовать согласно статье 7 Маастрихтского соглашения, которое разрешает приостанавливать действие отдельных прав страны-нарушителя, пишут Буквы.
В декабре 2017 года польский Сейм проголосовал законопроекты о Верховном суде и Государственном совете судопроизводства, которые поданы в нижнюю палату парламента президентом страны Анджеем Дудой.
15 июля 2017 года Сенат принял законопроект, согласно которому Верховный суд уходит под контроль Минюста, а глава сможет лично назначать глав апелляционных и окружных судов, без консультаций с представителями органов правосудия. Также закон предоставляет депутатам роль в выборе членов Нацсудебного совета - органа, который назначает судей.