02.03 08:26 MIGnews.com

Палестинцы требуют изгнания американских дипломатов

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В четверг палестинцы устроили несколько протестов в Рамалле на Западном Берегу, требуя закрытия дипломатических миссий США и высылки американских представителей в связи с признанием Штатами Иерусалима столицей Израиля.Об этом в пятницу, 2 марта сообщает The Times of IsraelПо данным издания, демонстрации состоялись под разными зданиями американских представительств, связанных с культурной, экономической и политической деятельностью.Размахивая палестинскими флагами, участники протестов осуждали действия властей США и требовали остановить американское присутствие на палестинских территориях."Иерусалим – столица Государства Палестина", - скандировали граждане. – "США – партнер оккупации в агрессивных действия".Напомним, Госдепартамент анонсировал открытие посольства США в Иерусалиме 14 мая 2018 года, приурочив его к 70-й годовщине образования Государства Израиль.Согласно планам Госдепартамента, посол Дэвид Фридман и часть персонала изначально переедут в генеральное консульство в районе Арнона на юге Иерусалима. К концу 2019 года посольство переедет в новое здание.