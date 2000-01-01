Палестинцы требуют изгнания американских дипломатов
В четверг палестинцы устроили несколько протестов в Рамалле на Западном Берегу, требуя закрытия дипломатических миссий США и высылки американских представителей в связи с признанием Штатами Иерусалима столицей Израиля.
Об этом в пятницу, 2 марта сообщает The Times of Israel
По данным издания, демонстрации состоялись под разными зданиями американских представительств, связанных с культурной, экономической и политической деятельностью.
Размахивая палестинскими флагами, участники протестов осуждали действия властей США и требовали остановить американское присутствие на палестинских территориях.
"Иерусалим – столица Государства Палестина", - скандировали граждане. – "США – партнер оккупации в агрессивных действия".
Напомним, Госдепартамент анонсировал открытие посольства США в Иерусалиме 14 мая 2018 года, приурочив его к 70-й годовщине образования Государства Израиль.
Согласно планам Госдепартамента, посол Дэвид Фридман и часть персонала изначально переедут в генеральное консульство в районе Арнона на юге Иерусалима. К концу 2019 года посольство переедет в новое здание.