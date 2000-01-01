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Палестинцы требуют изгнания американских дипломатов | Фото:02.03 08:26   MIGnews.com

Палестинцы требуют изгнания американских дипломатов

В четверг палестинцы устроили несколько протестов в Рамалле на Западном Берегу, требуя закрытия дипломатических миссий США и высылки американских представителей в связи с признанием Штатами Иерусалима столицей Израиля.

Об этом в пятницу, 2 марта сообщает The Times of Israel

По данным издания, демонстрации состоялись под разными зданиями американских представительств, связанных с культурной, экономической и политической деятельностью.

Размахивая палестинскими флагами, участники протестов осуждали действия властей США и требовали остановить американское присутствие на палестинских территориях.

"Иерусалим – столица Государства Палестина", - скандировали граждане. – "США – партнер оккупации в агрессивных действия".

Напомним, Госдепартамент анонсировал открытие посольства США в Иерусалиме 14 мая 2018 года, приурочив его к 70-й годовщине образования Государства Израиль.

Согласно планам Госдепартамента, посол Дэвид Фридман и часть персонала изначально переедут в генеральное консульство в районе Арнона на юге Иерусалима. К концу 2019 года посольство переедет в новое здание.
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