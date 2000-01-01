02.03 07:47 MIGnews.com

Супругов Нетаниягу допросят одновременно

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В рамках расследования "дела 4000" полиция допросит сегодня премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и его супругу Сару.Об этом в пятницу, 2 марта сообщает The Jerusalem Post.По данным издания, с главой правительства следователи будут общаться в его резиденции, а Саре Нетаниягу для беседы с ними придется прибыть в отдел полиции "Лахав 433" в Лоде.Кроме вопросов, касающихся отношений Нетаниягу с владельцем "Безека" Шаулем Аловичем, следователи намерены допросить его и по делу о покупке немецких субмарин (делу 3000), пишет газета.Вчера вечером 10 канал опубликовал скриншот сообщения, посланного Сарой Нетаниягу жене владельца "Безека" Ирис Алович."Вы нас убиваете. Режете без ножа. Вы разрушаете это государство. Что это за сайт? Что это такое?! Вы — владельцы сайта, измените это, сделайте с этим что-то. И побыстрее", - говорится в сообщении.По словам представителя Ирис Алович, данная публикация текста сообщения является "сливом" и искажает реальные факты, игнорируя вместе с тем информацию, доступную следствию.