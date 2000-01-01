03.03 07:50 MIGnews.com

На Елизавету II было совершено покушение в 1981 году

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Рассекреченные документы разведки подтверждают появлявшиеся ранее в прессе сообщения о том, что на Елизавету II было совершено покушение. Отмечается, что покушение на жизнь монарха было совершено во время ее визита в Новую Зеландию в далеком 1981 году.Тогда в связи с этим был арестован местный подросток, при этом сам инцидент до сих пор хранился в тайне.По сообщениям Би Би Си, в 1981 году королева посетила новозеландский город Дандин. Тогда некий 17-летний Кристофер Льюис из окна пятого этажа прицелился из своей винтовки в Елизавету II и сделал выстрел.Льюис промахнулся, но некоторые в толпе, собравшейся, чтобы увидеть королеву, услышали необычный звук.Тогда власти "объяснили" им, что неподалеку сломалась неоновая вывеска.Согласно рассекреченным 37 лет спустя архивам разведки, выяснилось, что речь шла о настоящей попытке покушения на жизнь монарха.Кристоферу Льюису не было предъявлено обвинений в покушении на убийство, а лишь в незаконном обладании огнестрельным оружием.В результате многие сейчас утверждают, что власти Новой Зеландии пытались скрыть возможное преступление.Глава новозеландской полиции уже распорядился провести тщательное расследование рассекреченных документов из архивов разведки."Льюис и в самом деле хотел убить королеву, но ему не удалось найти подходящее место, чтобы хорошо прицелиться, к тому же его винтовка была недостаточно мощной", - говорится в докладе новозеландской разведки за 1997 год.