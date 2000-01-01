Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









flickr 03.03 07:15   MIGnews.com

Сару Нетаниягу допрашивали 6 часов

В пятницу ,2 марта, состоялся допрос Биньямина и Сары Нетаниягу. Следователи подразделения "Лехав-433" прибыли в резиденцию премьер-министра в Иерусалиме вчера утром.

Допрос главы израильского правительства длился 5 часов, в то время как его супругу допрашивали шесть часов.

Допрос четы Нетаниягу проводился порознь, сообщает Аруц Шева. Допрос проходил с предупреждением об уголовной ответственности за дачу ложных показаний.

По "делу 4000" полиция допросила вчера семерых человек – премьер-министра, его жену, троих его бывших соратников, бизнесмена Аловича и его супругу.

Полиция подозревает, что управляемому им телекоммуникационной компании "Безек" предоставлялась помощь со стороны государства взамен на размещение на популярном портале Walla статей, благоприятно освещающих семью Нетаниягу.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:24
Британец планировал устроить теракт на концерте Бибера
09:52
Последствия Пурима: 53 пострадавших, 11 задержанных
07:50
На Елизавету II было совершено покушение в 1981 году
05:04
В Голливуде установили позолоченную статую Харви Вайнштейна
04:32
СМИ назвали самый страшный фильм в истории кинематографа
03:29
С улыбкой и легкой щетиной: Брэд Питт вышел в свет
02:28
Принц Гарри и Меган Маркл "отгрохают" шикарную свадьбу
23:27
В Саудовской Аравии начали выдавать лицензии кинотеатрам
22:11
Египет: шутки над военными и копами отнесли к госизмене
21:33
Полиция подозревает Сару Нетаниягу в давлении на супруга
20:45
Двое детей смогли вырваться из Восточной Гуты
19:43
Число жертв нападения в Буркина-Фасо возросло
19:29
Беннет проведал солдата, раненного на границе с Газой
18:52
YouTube пытается избавиться от белых мужчин
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus