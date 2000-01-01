Сару Нетаниягу допрашивали 6 часов

В пятницу ,2 марта, состоялся допрос Биньямина и Сары Нетаниягу. Следователи подразделения "Лехав-433" прибыли в резиденцию премьер-министра в Иерусалиме вчера утром.
Допрос главы израильского правительства длился 5 часов, в то время как его супругу допрашивали шесть часов.
Допрос четы Нетаниягу проводился порознь, сообщает Аруц Шева. Допрос проходил с предупреждением об уголовной ответственности за дачу ложных показаний.
По "делу 4000" полиция допросила вчера семерых человек – премьер-министра, его жену, троих его бывших соратников, бизнесмена Аловича и его супругу.
Полиция подозревает, что управляемому им телекоммуникационной компании "Безек" предоставлялась помощь со стороны государства взамен на размещение на популярном портале Walla статей, благоприятно освещающих семью Нетаниягу.