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flickr 02.03 21:33   MIGnews.com

Полиция подозревает Сару Нетаниягу в давлении на супруга

В полиции подозревают, что супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу – Сара, уговаривала его оказать содействие продвижению деловых интересов компании "Безек" взамен на благоприятное освещение их семьи порталом Walla.

Как и компания, так и информационный портал принадлежать бизнесмену Шаулю Аловичу, которого сегодня также допрашивали следователи.

В свете подозрений, Сару Нетаниягу допрашивали в течение 5 часов в пятницу, 2 марта. Допрос проходил в подразделении "Лехава-433" в Лоде.

Основанием для этих обвинений стала перехваченная следствием переписка супруги главы правительства с Ирис Алович.

Сара отвергла все выдвигаемые против нее подозрения.
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