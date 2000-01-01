02.03 21:33 MIGnews.com

Полиция подозревает Сару Нетаниягу в давлении на супруга

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В полиции подозревают, что супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу – Сара, уговаривала его оказать содействие продвижению деловых интересов компании "Безек" взамен на благоприятное освещение их семьи порталом Walla.Как и компания, так и информационный портал принадлежать бизнесмену Шаулю Аловичу, которого сегодня также допрашивали следователи.В свете подозрений, Сару Нетаниягу допрашивали в течение 5 часов в пятницу, 2 марта. Допрос проходил в подразделении "Лехава-433" в Лоде.Основанием для этих обвинений стала перехваченная следствием переписка супруги главы правительства с Ирис Алович.Сара отвергла все выдвигаемые против нее подозрения.