Полиция подозревает Сару Нетаниягу в давлении на супруга
В полиции подозревают, что супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу – Сара, уговаривала его оказать содействие продвижению деловых интересов компании "Безек" взамен на благоприятное освещение их семьи порталом Walla.
Как и компания, так и информационный портал принадлежать бизнесмену Шаулю Аловичу, которого сегодня также допрашивали следователи.
В свете подозрений, Сару Нетаниягу допрашивали в течение 5 часов в пятницу, 2 марта. Допрос проходил в подразделении "Лехава-433" в Лоде.
Основанием для этих обвинений стала перехваченная следствием переписка супруги главы правительства с Ирис Алович.
Сара отвергла все выдвигаемые против нее подозрения.