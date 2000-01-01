02.03 19:29 MIGnews.com

Беннет проведал солдата, раненного на границе с Газой

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Министр просвещения и лидер партии "Еврейский дом" Нафтали Беннет проведал солдата ЦАХАЛа, раненного на границе с Газой. В пятницу, 2 марта, депутат Кнессета посетил больницу "Хадасса".Около недели назад военнослужащий Эмануэль Зерах получил ранения в результате взрыва бомбы на границе с сектором.Солдат ЦАХАЛа потерял пальцы левой руки."Я посетил его в больнице "Хадасса", и он был полон оптимизма и радости от того, что является защитником государства Израиль", - отметил Нафтали Беннет.