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Беннет проведал солдата, раненного на границе с Газой 02.03 19:29   MIGnews.com

Беннет проведал солдата, раненного на границе с Газой

Министр просвещения и лидер партии "Еврейский дом" Нафтали Беннет проведал солдата ЦАХАЛа, раненного на границе с Газой. В пятницу, 2 марта, депутат Кнессета посетил больницу "Хадасса".

Около недели назад военнослужащий Эмануэль Зерах получил ранения в результате взрыва бомбы на границе с сектором.

Солдат ЦАХАЛа потерял пальцы левой руки.

"Я посетил его в больнице "Хадасса", и он был полон оптимизма и радости от того, что является защитником государства Израиль", - отметил Нафтали Беннет.
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