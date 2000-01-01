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Испытания новой российской межконтинентальной ядерной ракеты. Скриншот с видео 02.03 17:55   MIGnews.com

МИД Японии: РФ и КНР наращивают свой ядерный арсенал

Глава МИД Японии Таро Коно обвинил Россию и Китай в наращивании ядерного арсенала. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции после заседания правительства.

"По окончании холодной войны США последовательно сокращали свои ядерные вооружения. Однако Россия и Китай их наращивали, и это факт", - сказал глава японского внешнеполитического ведомства, комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Напомним, во время своего послания Путин презентовал вооружение нового типа, которому еще нет аналогов в мире. По словам российского лидера, разработка новейшего стратегического оружия стало ответом Вашингтону, после того, как он в одностороннем порядке вышел из Договора по противоракетной обороне.
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