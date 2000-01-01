МИД Японии: РФ и КНР наращивают свой ядерный арсенал
Глава МИД Японии Таро Коно обвинил Россию и Китай в наращивании ядерного арсенала. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции после заседания правительства.
"По окончании холодной войны США последовательно сокращали свои ядерные вооружения. Однако Россия и Китай их наращивали, и это факт", - сказал глава японского внешнеполитического ведомства, комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Напомним, во время своего послания Путин презентовал вооружение нового типа, которому еще нет аналогов в мире. По словам российского лидера, разработка новейшего стратегического оружия стало ответом Вашингтону, после того, как он в одностороннем порядке вышел из Договора по противоракетной обороне.