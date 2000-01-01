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flickr 02.03 16:50   MIGnews.com

Допрос Нетаниягу продлился 5 часов

Допрос премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу продлился 5 часов. Об этом сообщают израильские СМИ в пятницу, 2 марта.

Следователи полиции и Управления ценных бумаг прибыли в резиденцию премьера в Иерусалим сегодня утром.

Параллельно в штаб-квартире спецуправления "Лахав-433" в Лоде проходил допрос Сары Нетаниягу, супруги главы израильского правительства. Также отдельно следователи допрашивали главных подозреваемых по "делу 4000" – главу компании "Безек" Шауля Аловича и экс-советника Нетаниягу Нира Хефеца.

Последний согласно следствию, выполнял роль звена между премьером, предпринимателем и подконтрольным Аловичу порталу Walla.

Отметим, что Сара Нетаниягу была приглашена на допрос в качестве свидетеля по "делу 4000". В частности, следователи пытались выяснить ее связи с Ирис Алович, женой Шауля и с Ниром Хефецом.

Супругу премьера также допрашивала около 5 часов.

После окончания допроса глава правительства обратился со своей страницы в социальной сети Facebook к народу со словами: "Теперь я чувствую увереннее, чем когда-либо – ничего не будет". Премьер поблагодарил "миллионы израильтян за поддержку" его и его супруги Сары и пожелал всем мирной субботы и веселого Пурима.
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