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Песков: разработки РФ – это не начало гонки вооружений 02.03 15:37   MIGnews.com

Песков: разработки РФ – это не начало гонки вооружений

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что новое оружие, о котором 1 марта говорил Владимир Путин, не нарушает ядерного паритета в мире. Более того, по словам Пескова у другой стороны тоже есть вооружения, от которых не способна защититься даже Россия, в этом и паритет.

Представитель Кремля акцентировал, что государство не развивает вооружения, которые могут нейтрализовать "стратегические силы противника" и призвал не рассматривать новые разработки как начало гонки вооружений.

Новые ракеты – это ответ российской стороны "на слом Договора по ПРО", выход Америки из договора и "на очень активный процесс создания глобальной системы противоракетной обороны", эти системы могут нарушить стратегический паритет и нейтрализовать стратегические силы России, пишет НовостиТут.

Журналисты поинтересовались, кого имел в виду Путин под союзниками РФ, которых страна будет защищать, и Песков напомнил об обязательствах государства в рамках ОДКБ и "других союзнических обязательств".
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