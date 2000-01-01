Песков: разработки РФ – это не начало гонки вооружений
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что новое оружие, о котором 1 марта говорил Владимир Путин, не нарушает ядерного паритета в мире. Более того, по словам Пескова у другой стороны тоже есть вооружения, от которых не способна защититься даже Россия, в этом и паритет.
Представитель Кремля акцентировал, что государство не развивает вооружения, которые могут нейтрализовать "стратегические силы противника" и призвал не рассматривать новые разработки как начало гонки вооружений.
Журналисты поинтересовались, кого имел в виду Путин под союзниками РФ, которых страна будет защищать, и Песков напомнил об обязательствах государства в рамках ОДКБ и "других союзнических обязательств".