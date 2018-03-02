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Россия не боится санкций из-за Сирии 02.03 13:24   MIGnews.com

Россия не боится санкций из-за Сирии

Замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников заявил, что российская сторона готова и не боится санкций, которые могут ввести против нее американцы из-за Сирии.

Он утверждает, что Москва готова к новым санкциям также, как и "к любому другому недружественному выпаду со стороны Америки".

Отметим, раньше официальный представитель американского Госдепа Хизер Найерт сообщила, что Америка не исключают возможности введения новых санкций против России по Сирии, пишет МК.

Кроме того, она поведала, что США и союзники создают механизм, который будет способствовать привлечению к ответственности РФ и Сирии за химатаки.
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