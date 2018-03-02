02.03 13:24 MIGnews.com
Россия не боится санкций из-за Сирии
Замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников заявил, что российская сторона готова и не боится санкций, которые могут ввести против нее американцы из-за Сирии.
Он утверждает, что Москва готова к новым санкциям также, как и "к любому другому недружественному выпаду со стороны Америки".
Отметим, раньше официальный представитель американского Госдепа Хизер Найерт сообщила, что Америка не исключают возможности введения новых санкций против России по Сирии, пишет МК
.
Кроме того, она поведала, что США и союзники создают механизм, который будет способствовать привлечению к ответственности РФ и Сирии за химатаки.
Поделиться
Все по теме
Комментарии