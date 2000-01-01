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Египет: шутки над военными и копами отнесли к госизмене 02.03 22:11   MIGnews.com

Египет: шутки над военными и копами отнесли к госизмене

Египетский лидер Абдель Фаттах эль-Сиси заявил, что насмешки над силовым корпусом недопустимы. Президент осуществил визит в средиземноморский город Аламейн, где в своем обращении напомнил зрителям о сотнях солдат и полицейских, которые были убиты вооруженными группировками:

Абдель Фаттах эль-Сиси заявил: "Если кто-то порочит их, он клевещет на всех египтян". Более того, клевета в отношении вооруженных сил и полиции – это акт госизмены, этого терпеть никто не будет, ведь это не вопрос свободы слова. "Никто не посмеет осквернять армию и полицию, пока я здесь", - резюмировал президент, пишет Экономист.

Отметим, комментарии египетского лидера были сделаны на следующий день после обращения главпрокурора Египта Набиля Садека с судебным иском в отношении СМИ, которые якобы публикуют "фейки, заявления и слухи".
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