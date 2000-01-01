Яир Лапид: Я никогда не говорил, что не дружу с Милченом
Вчера вечером, 1 марта, председатель партии "Еш Атид", депутат Кнессета Яир Лапид подтвердил свои слова о том, что у него нет оснований для подачи документа о конфликте интересов в отношении его связей с бизнесменом и голливудским продюсером Арноном Милченом.
Об этом в пятницу, 2 марта сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на источники в министерстве финансов.
"В конце концов, они пытаются усложнить простую историю: 22 года назад я работал в Мильченом. Как же можно представлять документ о конфликте интересов, который произошел 22 года назад? Я никогда не говорил, что не дружу с Милченом", - сказал Лапид в интервью корреспонденту Hadashot TV.
"Конфликт интересов может существовать только в том случае, если вы действуете на благо кого-то, будучи другом кого-то другого – до тех пор, пока не получите от них миллион шекелей. Я никогда не получал ни копейки, и никому, кроме общественности, я не должен", - отметил он.
"Я даже не разговаривал с ним очень долго, у меня есть гораздо лучшие друзья и еще много близких друзей", - добавил Лапид.
Комментарии прозвучали на фоне сообщения, появившимся в газете "Гаарец", в котором говорилось, что, на своей прежней должности министра финансов, Лапид спросил профессиональное мнение у казначейства в отношении закона, который удвоил бы налоговые льготы для богатых израильтян-экспатриантов.
Сделал он это прежде чем "торпедировать" закон, а не сразу отвергнув, как утверждал сам лидер "Еш Атид".
Отметим, что поправка к закону была призвана продлить налоговые льготы по доходам, полученным за рубежом израильтянами, которые вернулись на родину, прожив за границей от 10 до 20 лет.
Напомним, что 14 февраля Лапидл заявил, что к нему обратилась полиция и попросила дать свидетельские показания, касающиеся периода, когда он возглавлял министерство финансов.
"Как любой законопослушный гражданин, я дал краткие показания, касающиеся попытки расширить "закон Милчена" до 20-лет. Я подчеркиваю, что, несмотря на оказываемое на меня давление, я отказался проводить этот закон. В этом случае, как и в других, "Еш Атид" была и остается последней преградой для коррупции во власти. Единственной альтернативой тем, кто занят только политическими интригами и собой" – говорилось в заявлении.