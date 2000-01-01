02.03 11:28 MIGnews.com

Яир Лапид: Я никогда не говорил, что не дружу с Милченом

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Вчера вечером, 1 марта, председатель партии "Еш Атид", депутат Кнессета Яир Лапид подтвердил свои слова о том, что у него нет оснований для подачи документа о конфликте интересов в отношении его связей с бизнесменом и голливудским продюсером Арноном Милченом.Об этом в пятницу, 2 марта сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на источники в министерстве финансов."В конце концов, они пытаются усложнить простую историю: 22 года назад я работал в Мильченом. Как же можно представлять документ о конфликте интересов, который произошел 22 года назад? Я никогда не говорил, что не дружу с Милченом", - сказал Лапид в интервью корреспонденту Hadashot TV."Конфликт интересов может существовать только в том случае, если вы действуете на благо кого-то, будучи другом кого-то другого – до тех пор, пока не получите от них миллион шекелей. Я никогда не получал ни копейки, и никому, кроме общественности, я не должен", - отметил он."Я даже не разговаривал с ним очень долго, у меня есть гораздо лучшие друзья и еще много близких друзей", - добавил Лапид.Комментарии прозвучали на фоне сообщения, появившимся в газете "Гаарец", в котором говорилось, что, на своей прежней должности министра финансов, Лапид спросил профессиональное мнение у казначейства в отношении закона, который удвоил бы налоговые льготы для богатых израильтян-экспатриантов.Сделал он это прежде чем "торпедировать" закон, а не сразу отвергнув, как утверждал сам лидер "Еш Атид".Отметим, что поправка к закону была призвана продлить налоговые льготы по доходам, полученным за рубежом израильтянами, которые вернулись на родину, прожив за границей от 10 до 20 лет.Напомним, что 14 февраля Лапидл заявил, что к нему обратилась полиция и попросила дать свидетельские показания, касающиеся периода, когда он возглавлял министерство финансов."Как любой законопослушный гражданин, я дал краткие показания, касающиеся попытки расширить "закон Милчена" до 20-лет. Я подчеркиваю, что, несмотря на оказываемое на меня давление, я отказался проводить этот закон. В этом случае, как и в других, "Еш Атид" была и остается последней преградой для коррупции во власти. Единственной альтернативой тем, кто занят только политическими интригами и собой" – говорилось в заявлении.