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02.03 10:47   MIGnews.com

Американцам посоветовали быть осторожными в Израиле

Представительство Соединенных Штатов Америки в Израиле настоятельно рекомендует гражданам быть осторожными в связи с тем, что официальный Вашингтон перемещает свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Об этом в пятницу. 2 марта сообщает The times of Israel.

Также, по данным издания, после объявления о том, что Посольство США в Иерусалиме начнет работу в мае этого года, американские дипломаты получили уведомление о запрете посещения территорий на Западном берегу.

Отметим, что запрет касается не только рабочих, но и частных поездок, а также распространяется на членов семьи сотрудников дипломатических представительств.

Чтобы не подвергать себя опасности, американцам советуют держаться подальше от каких-либо акций протеста против открытия дипломатического представительства США в Иерусалиме.
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