02.03 10:47 MIGnews.com

Американцам посоветовали быть осторожными в Израиле

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Представительство Соединенных Штатов Америки в Израиле настоятельно рекомендует гражданам быть осторожными в связи с тем, что официальный Вашингтон перемещает свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим.Об этом в пятницу. 2 марта сообщает The times of Israel.Также, по данным издания, после объявления о том, что Посольство США в Иерусалиме начнет работу в мае этого года, американские дипломаты получили уведомление о запрете посещения территорий на Западном берегу.Отметим, что запрет касается не только рабочих, но и частных поездок, а также распространяется на членов семьи сотрудников дипломатических представительств.Чтобы не подвергать себя опасности, американцам советуют держаться подальше от каких-либо акций протеста против открытия дипломатического представительства США в Иерусалиме.