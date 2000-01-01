Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Израиль повторно не дал визу директору Human Rights Watch 03.03 07:29   MIGnews.com

Израиль повторно не дал визу директору Human Rights Watch

Несмотря на обещание впустить американского сотрудника правозащитной организации Human Rights Watch Омар Шакир, в четверг Израиль вновь отклонил его прошение о визе. На этот раз туристической.

Напомним, что на прошлой неделе власти отказали директору правозащитной организации Human Rights Watch по вопросам Израиля и Палестины Омару Шакиру в продлении визы из-за его антиизраильской позиции. Позже посольство Израиля в Вашингтоне предложило Шакиру оформить туристическую визу, чтобы попасть в Еврейское государство.

Однако в четверг, как сообщает The Times of Israel, департамент пограничного контроля при управлении народонаселения и иммиграции МВД отказал ему в праве получить визу.

В объяснительном письме управление отметило, что в первый раз Шакиру было отказало на основании предоставленных МИДу данных о нем, свидетельствующих о политизированных действиях и докладах его организации в пользу палестинской пропаганды, которой подменяют под видом прав человека.

"Учитывая, что его прошение о трудоустройстве и виде на жительство было отклонено, мы не нашли никаких особых обстоятельств, чтобы одобрить его въезд в страну", - говорится в письме, подписанном главой пограничного контроля Израиля Михалем Йосефовым.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:49
Авиация США ликвидировала заместителя главаря "Аль-Каиды"
08:16
Полковник Дан Голдфус - новый командир бригады "Нахаль"
08:13
Яхимович: я ничего не обещала Кабелю
08:08
В Израиле введен банковский паспорт
07:49
Франция. 7 лет за попытку зарубить еврея мачете
07:13
Министр МВД США приехал на работу на коне
05:45
Сенаторы США - за введение дополнительных санкций против РФ
04:24
Исследование:термиты бьются головами, имитируя шаги муравьев
03:03
Пугачева показала сына, который танцует круче Цискаридзе
02:36
Доказана связь между ожирением и раком
01:35
Названы популярные месяцы для разводов
00:41
Мама Пэрис Хилтон неудачно пошутила над Дженнифер Энистон
23:29
Существует ли дружба между мужчиной и женщиной?
22:22
Хосни Мубарак оправдан
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus