Израиль повторно не дал визу директору Human Rights Watch
Несмотря на обещание впустить американского сотрудника правозащитной организации Human Rights Watch Омар Шакир, в четверг Израиль вновь отклонил его прошение о визе. На этот раз туристической.
Напомним, что на прошлой неделе власти отказали директору правозащитной организации Human Rights Watch по вопросам Израиля и Палестины Омару Шакиру в продлении визы из-за его антиизраильской позиции. Позже посольство Израиля в Вашингтоне предложило Шакиру оформить туристическую визу, чтобы попасть в Еврейское государство.
Однако в четверг, как сообщает The Times of Israel, департамент пограничного контроля при управлении народонаселения и иммиграции МВД отказал ему в праве получить визу.
В объяснительном письме управление отметило, что в первый раз Шакиру было отказало на основании предоставленных МИДу данных о нем, свидетельствующих о политизированных действиях и докладах его организации в пользу палестинской пропаганды, которой подменяют под видом прав человека.
"Учитывая, что его прошение о трудоустройстве и виде на жительство было отклонено, мы не нашли никаких особых обстоятельств, чтобы одобрить его въезд в страну", - говорится в письме, подписанном главой пограничного контроля Израиля Михалем Йосефовым.