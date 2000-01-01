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02.03 21:15   MIGnews.com

Депутаты Кабель и Яхимович вступили в секретный сговор

Депутаты "Сионистского лагеря" Эйтан Кабель и Шелли Яхимович вступили в тайный сговор о взаимоподдержке друг друга на пути к занятию должностей глав партии "Авода" и федерации труда соответственно. Аудиозаписи с доказательствами договора политиков были обнародованы 2-ым и 10-ым каналами ИТВ.

"Шелли обязалась поддержать меня на выборах главы партии. Это моя возможность осуществить свою мечту", - говорит на записи Эйтан Кабель одному из однопартийцев.

Несмотря на наличие аудиодоказательств из соглашения и Кабель, и Яхимович продолжают отрицать наличие каких-либо договоров между собой.

На записях также сказано, что попытка Эйтана Кабеля возглавить Гистадрут пять лет назад была всего лишь попыткой политического продвижения. "Мне плевать на Гистадрут", - говорит он.

Помимо этого, лидера их партии Ицхака Герцога он назвал "лжецом и мошенником" и сказал, что тог не обладает абсолютно никаким авторитетом внутри партии.
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