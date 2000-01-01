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Палестинцы не верят, что при Трампе будет заключен мир | Фото: North Charleston/Flickr02.03 17:24   MIGnews.com

Палестинцы не верят, что при Трампе будет заключен мир

Палестинцы начинают все пессимистичнее относиться к перспективе достижения мирного соглашения с Израилем в свете избрания Дональда Трампа президентом США. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Иерусалимским центром массовой информации и коммуникаций (JMCC).

Так, в то время, как 53,7% из 1199 палестинских респондентов заявили о том, что они менее оптимистично настроены на то, что при новой администрации будет заключен мир с Израилем, обратного мнения придерживаются 4,7% палестинцев.

Для сравнения – после победы на выборах Барака Обамы в 2009 году в ходе аналогичного опроса 28,1% палестинцев выразили надежду на то, что при нем будет заключен мирный договор, и 18,9% испытывали по этому поводу пессимизм.

Помимо этого, опрос JMCC показал, что подавляющее большинство палестинцев до сих пор обеспокоены возможностью перемещения посольства США в Иерусалим. В связи с этим 23,4% считают лучшей формой ответа на это отмену признания Израиля, 19,7% высказались за поддержку бойкота посольства, 18,7% - оспаривание данной меры в ООН, а 16,5% за то, что за переездом американской дипмиссии следует лишить Америку права посредничать в мирном процессе.
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