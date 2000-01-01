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Одед Форер: Обязать депутатов приносить присягу государству 02.03 16:56   MIGnews.com

Одед Форер: Обязать депутатов приносить присягу государству

В ближайшее воскресенье на рассмотрение комиссии министров по вопросам законодательства будет вынесен законопроект депутата Кнессета от партии "Наш дом Израиль" о принесении депутатами присяги на верность государству.

Законодательная инициатива парламентария от НДИ предусматривает изменение текста присяги, приносимой депутатами Кнессета при получении ими депутатских полномочий. Это необходимо для того, чтобы привести присягу в наибольшее соответствие с основополагающими принципами еврейского государства, сформулированными Декларацией Независимости.

Предлагаемый текст будет выглядеть так: "Я обязуюсь хранить верность Израилю как еврейскому и демократическому государству в духе Декларации Независимости, уважать и оберегать его символы и честно исполнять свою миссию в Кнессете".

Основной Закон о Кнессете в данный момент обязывает депутатов заявлять при вступлении в должность о своей преданности Государству Израиль. Цель законопроекта – внести исправления в текст присяги таким образом, чтобы депутат обязывался хранить верность Государству Израиль именно как еврейскому и демократическому.

По убеждению Одеда Форера, депутатам Кнессета надлежит присягать на верность именно тому Государству Израиль, о котором говорится в Декларации Независимости.

"Кнессет, как и само Государство Израиль, созданы в силу естественного права еврейского народа, как и любого другого, на собственное суверенное государство. Соответственно, депутат израильского Кнессета должен обязываться хранить элементарную лояльность государству, в парламент которого он избран. Приступая к исполнению обязанностей депутата Кнессета, я был поражен, узнав, что присяга, которую мне следовало принести, не содержит упоминаний основных признаков Государства Израиль как государства еврейского. Я счел необходимым исправить это упущение, представив соответствующий законопроект", - подчеркнул Одед Форер.

Пресс-релиз партии НДИ
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