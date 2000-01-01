02.03 18:05 MIGnews.com

Израиль: 80-летние будут обслуживаться вне очереди

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Комитет Кнессета по труду и социальной защите одобрила во втором и третьем чтении закон, внесенный депутатом Ициком Молли (Сионистский Лагерь). Согласно законопроекту, гражданам в возрасте старше 80 лет будут обслуживаться вне очереди в государственных учреждениях, Битуах Леуми, банках, почте, кинотеатрах, муниципалитетах, супермаркетах и т.п.Со своей стороны, представители указанных учреждений, могут потребовать у гражданина документы, подтверждающие его возраст.Следует отметить, что действие закона не распространяется на медицинские учреждения, поскольку там решение о предоставлении внеочередного обслуживания будет основываться на состоянии здоровья и возрасте. Так, например, инвалиды будут пользоваться преимущественным правом перед пожилыми гражданами.